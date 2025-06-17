Сьогоднішня ціна Green RWA (GREEN)

Поточна ціна Green RWA (GREEN) сьогодні становить 0,00046639 USD з ринковою капіталізацією $ 466,39K USD. Ціна GREEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Green RWA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Green RWA протягом дня — +0,48%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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