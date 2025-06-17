Ціна Green RWA (GREEN)
Поточна ціна Green RWA (GREEN) сьогодні становить 0,00046639 USD з ринковою капіталізацією $ 466,39K USD. Ціна GREEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Green RWA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Green RWA протягом дня — +0,48%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Green RWA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Green RWA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Green RWA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Green RWA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Green RWA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,36%
+0,48%
-28,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
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