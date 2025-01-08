Сьогоднішня ціна Green Planet (GAMMA)

Поточна ціна Green Planet (GAMMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.17K USD. Ціна GAMMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Green Planet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.81 USD

- зміна ціни Green Planet протягом дня — -5.00%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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