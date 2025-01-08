Ціна Green Life Energy (GLE)
Поточна ціна Green Life Energy (GLE) сьогодні становить 0.00373951 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Green Life Energy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD
- зміна ціни Green Life Energy протягом дня — -4.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Green Life Energy до USD становила $ -0.000189716148170546.
За останні 30 днів зміна ціни Green Life Energy до USD становила $ -0.0007465819.
За останні 60 днів зміна ціни Green Life Energy до USD становила $ +0.0004615407.
За останні 90 днів зміна ціни Green Life Energy до USD становила $ +0.000819387899025937.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000189716148170546
|-4.82%
|30 днів
|$ -0.0007465819
|-19.96%
|60 днів
|$ +0.0004615407
|+12.34%
|90 днів
|$ +0.000819387899025937
|+28.06%
Останній аналіз цін Green Life Energy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-4.82%
-4.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family. A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building. Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GLE до AUD
A$0.005983216
|1 GLE до GBP
￡0.002991608
|1 GLE до EUR
€0.0035899296
|1 GLE до USD
$0.00373951
|1 GLE до MYR
RM0.0167903999
|1 GLE до TRY
₺0.1321168883
|1 GLE до JPY
¥0.5914782967
|1 GLE до RUB
₽0.4010624475
|1 GLE до INR
₹0.3209247482
|1 GLE до IDR
Rp60.3146689753
|1 GLE до PHP
₱0.2182751987
|1 GLE до EGP
￡E.0.1894061815
|1 GLE до BRL
R$0.022811011
|1 GLE до CAD
C$0.0053474993
|1 GLE до BDT
৳0.455472318
|1 GLE до NGN
₦5.7797492609
|1 GLE до UAH
₴0.1590787554
|1 GLE до VES
Bs0.19819403
|1 GLE до PKR
Rs1.0480350726
|1 GLE до KZT
₸1.9880357013
|1 GLE до THB
฿0.1294244411
|1 GLE до TWD
NT$0.1229176937
|1 GLE до CHF
Fr0.003365559
|1 GLE до HKD
HK$0.0290559927
|1 GLE до MAD
.د.م0.0376194706