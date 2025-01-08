Сьогоднішня ціна Green Life Energy (GLE)

Поточна ціна Green Life Energy (GLE) сьогодні становить 0.00373951 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Green Life Energy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD

- зміна ціни Green Life Energy протягом дня — -4.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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