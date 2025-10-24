Інформація щодо ціни Green Dildo Coin (DILDO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00203541$ 0,00203541 $ 0,00203541 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +2,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,08%

Актуальна ціна Green Dildo Coin (DILDO) становить --. За останні 24 години DILDO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DILDO становить $ 0,00203541, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DILDO змінився на +0,01% за останню годину, +2,04% за 24 години та на -28,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Green Dildo Coin (DILDO)

Ринкова капіталізація $ 74,76K$ 74,76K $ 74,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,76K$ 74,76K $ 74,76K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Green Dildo Coin — $ 74,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DILDO — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,76K.