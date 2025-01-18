Сьогоднішня ціна Green Bitcoin (GBTC)

Поточна ціна Green Bitcoin (GBTC) сьогодні становить 0.135308 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Green Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.51K USD

- зміна ціни Green Bitcoin протягом дня — -7.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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