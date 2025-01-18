Сьогоднішня ціна Greelance ($GRL)

Поточна ціна Greelance ($GRL) сьогодні становить 0.00397205 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $GRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Greelance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.26K USD

- зміна ціни Greelance протягом дня — -0.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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