Сьогоднішня ціна Great Bounty Dealer (GBD)

Поточна ціна Great Bounty Dealer (GBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Great Bounty Dealer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.02K USD

- зміна ціни Great Bounty Dealer протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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