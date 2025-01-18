Ціна Great Bounty Dealer (GBD)
Поточна ціна Great Bounty Dealer (GBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Great Bounty Dealer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.02K USD
- зміна ціни Great Bounty Dealer протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Great Bounty Dealer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Great Bounty Dealer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Great Bounty Dealer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Great Bounty Dealer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|+0.28%
|60 днів
|$ 0
|-0.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Great Bounty Dealer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-0.06%
-0.08%
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