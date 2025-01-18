Ціна GreasyCEX (GCX)
Поточна ціна GreasyCEX (GCX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GreasyCEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.47 USD
- зміна ціни GreasyCEX протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GreasyCEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GreasyCEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GreasyCEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GreasyCEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ 0
|-36.49%
|60 днів
|$ 0
|-31.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GreasyCEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+0.19%
-3.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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