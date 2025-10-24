Інформація щодо ціни GRDM (GRDM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02841479$ 0,02841479 $ 0,02841479 Найнижча ціна $ 0,01535586$ 0,01535586 $ 0,01535586 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -12,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,90%

Актуальна ціна GRDM (GRDM) становить $0,0171004. За останні 24 години GRDM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRDM становить $ 0,02841479, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01535586.

Що стосується короткострокових результатів, то GRDM змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -12,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GRDM (GRDM)

Ринкова капіталізація $ 6,84M$ 6,84M $ 6,84M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,10M$ 17,10M $ 17,10M Циркуляційне постачання 400,00M 400,00M 400,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GRDM — $ 6,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRDM — 400,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,10M.