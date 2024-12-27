Ціна Graviton (GRAV)
Поточна ціна Graviton (GRAV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 799.31K USD. Ціна GRAV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Graviton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.39 USD
- зміна ціни Graviton протягом дня — +1.63%
- циркуляційна пропозиція – 1.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Graviton до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Graviton до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Graviton до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Graviton до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.63%
|30 днів
|$ 0
|-3.65%
|60 днів
|$ 0
|-4.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Graviton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+1.63%
+14.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gravity Bridge is an open-source and decentralized bridge that acts as a neutral arbiter for securely connecting Ethereum and Cosmos (IBC) ecosystems.
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