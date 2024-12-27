Сьогоднішня ціна Graviton (GRAV)

Поточна ціна Graviton (GRAV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 799.31K USD. Ціна GRAV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Graviton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.39 USD

- зміна ціни Graviton протягом дня — +1.63%

- циркуляційна пропозиція – 1.04B USD

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