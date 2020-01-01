Токеноміка GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Дізнайтеся ключову інформацію про GraphLinq Wrapped ETH (WETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GraphLinq Wrapped ETH (WETH) WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem. Офіційний вебсайт: https://hub.graphlinq.io/ Whitepaper: https://2500036798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvJQkQ50pDkgt6evUlFbl%2Fuploads%2Fmv2pniPs9GefpKbnM2tR%2Flitepaper.pdf?alt=media&token=89bb81fe-ec30-4903-8aca-516e9462c09e Купити WETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GraphLinq Wrapped ETH (WETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 235.73K $ 235.73K $ 235.73K Загальна пропозиція: $ 93.38 $ 93.38 $ 93.38 Циркуляційна пропозиція: $ 93.38 $ 93.38 $ 93.38 FDV (повністю розведена вартість): $ 235.73K $ 235.73K $ 235.73K Історичний максимум: $ 4,373.6 $ 4,373.6 $ 4,373.6 Історичний мінімум: $ 1,427.47 $ 1,427.47 $ 1,427.47 Поточна ціна: $ 2,524.45 $ 2,524.45 $ 2,524.45 Дізнайтеся більше про ціну GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Токеноміка GraphLinq Wrapped ETH (WETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GraphLinq Wrapped ETH (WETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WETH, досліджуйте ціну токена WETH в реальному часі!

Прогноз ціни WETH Хочете знати, куди рухається WETH? Наша сторінка прогнозу ціни WETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!