Ціна GraphLinq Wrapped ETH (WETH)
Поточна ціна GraphLinq Wrapped ETH (WETH) сьогодні становить 3,490.86 USD з ринковою капіталізацією $ 503.96K USD. Ціна WETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GraphLinq Wrapped ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD
- зміна ціни GraphLinq Wrapped ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 144.37 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GraphLinq Wrapped ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GraphLinq Wrapped ETH до USD становила $ -30.9468229860.
За останні 60 днів зміна ціни GraphLinq Wrapped ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GraphLinq Wrapped ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -30.9468229860
|-0.88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GraphLinq Wrapped ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
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