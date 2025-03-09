Сьогоднішня ціна Graphite Network (@G)

Поточна ціна Graphite Network (@G) сьогодні становить 0.154356 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна @G до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Graphite Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.96 USD

- зміна ціни Graphite Network протягом дня — +2.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін @G до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни @G.