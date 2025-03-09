Ціна Graphite Network (@G)
Поточна ціна Graphite Network (@G) сьогодні становить 0.154356 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна @G до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Graphite Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.96 USD
- зміна ціни Graphite Network протягом дня — +2.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Graphite Network до USD становила $ +0.00379982.
За останні 30 днів зміна ціни Graphite Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Graphite Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Graphite Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00379982
|+2.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Graphite Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+2.52%
-0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Graphite Network is a Layer-1, PoA (Proof-of-Authority) blockchain that combines a reputation-based framework with a unique income generation model for entry-point node operators. With entry-point node income, network participants can earn rewards while enhancing network decentralization and contributing to its secure, scalable and reliable infrastructure. At its heart, Graphite Network’s reputation system promotes trust and accountability across the ecosystem. With integrated KYC verification and scoring mechanisms, it balances privacy and transparency to establish a "one user - one account" model, creating a secure and reliable environment designed for mass adoption. Built with developers in mind, Graphite offers an EVM-compatible, developer-friendly ecosystem for building decentralized applications (dApps) and smart contracts. Its high throughput, low-latency transactions, and robust infrastructure make it ideal for real-world applications in industries like finance, supply chain and identity management.
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