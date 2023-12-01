Токеноміка Grape (GRP) Дізнайтеся ключову інформацію про Grape (GRP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Grape (GRP) GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Офіційний вебсайт: https://grap3.com/ Whitepaper: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Купити GRP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Grape (GRP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Grape (GRP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 4,45M $ 4,45M $ 4,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Історичний максимум: $ 853,84 $ 853,84 $ 853,84 Історичний мінімум: $ 0,109301 $ 0,109301 $ 0,109301 Поточна ціна: $ 0,302539 $ 0,302539 $ 0,302539 Дізнайтеся більше про ціну Grape (GRP)

Токеноміка Grape (GRP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Grape (GRP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRP, досліджуйте ціну токена GRP в реальному часі!

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