Сьогоднішня ціна Grape Finance (GRAPE)

Поточна ціна Grape Finance (GRAPE) сьогодні становить 0.00819639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grape Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46 USD

- зміна ціни Grape Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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