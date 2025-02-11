Ціна Grape Coin (GRAPE)
Поточна ціна Grape Coin (GRAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grape Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.78K USD
- зміна ціни Grape Coin протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grape Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grape Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grape Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grape Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.75%
|30 днів
|$ 0
|-6.76%
|60 днів
|$ 0
|-35.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grape Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
+0.75%
+2.91%
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