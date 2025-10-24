Інформація щодо ціни GrandpaTrenchLive (GRAMPS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -3,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,64%

Актуальна ціна GrandpaTrenchLive (GRAMPS) становить --. За останні 24 години GRAMPS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRAMPS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GRAMPS змінився на -- за останню годину, -3,83% за 24 години та на +4,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Ринкова капіталізація $ 6,36K$ 6,36K $ 6,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,36K$ 6,36K $ 6,36K Циркуляційне постачання 999,31M 999,31M 999,31M Загальна пропозиція 999 312 164,544994 999 312 164,544994 999 312 164,544994

Поточна ринкова капіталізація GrandpaTrenchLive — $ 6,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRAMPS — 999,31M, зі загальною пропозицією 999312164.544994. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,36K.