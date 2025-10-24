Актуальна ціна Grand Gangsta City сьогодні становить 0.00214258 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $GGC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $GGC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Grand Gangsta City сьогодні становить 0.00214258 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $GGC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $GGC на MEXC вже зараз.

Логотип Grand Gangsta City

Ціна Grand Gangsta City ($GGC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $GGC до USD:

$0.00214258
+12.00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Grand Gangsta City ($GGC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00191118
Мін. за 24 год
$ 0.0021637
Макс. за 24 год

$ 0.00191118
$ 0.0021637
$ 0.01587433
$ 0.00179572
-0.09%

+12.03%

+4.41%

+4.41%

Актуальна ціна Grand Gangsta City ($GGC) становить $0.00214258. За останні 24 години $GGC торгувався між мінімумом у $ 0.00191118 і максимумом у $ 0.0021637, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $GGC становить $ 0.01587433, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00179572.

Що стосується короткострокових результатів, то $GGC змінився на -0.09% за останню годину, +12.03% за 24 години та на +4.41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1.97M
--
$ 2.14M
918.25M
1,000,000,000.0
Поточна ринкова капіталізація Grand Gangsta City — $ 1.97M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $GGC — 918.25M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.14M.

Історія ціни Grand Gangsta City ($GGC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grand Gangsta City до USD становила $ +0.00023003.
За останні 30 днів зміна ціни Grand Gangsta City до USD становила $ -0.0007918707.
За останні 60 днів зміна ціни Grand Gangsta City до USD становила $ -0.0012417378.
За останні 90 днів зміна ціни Grand Gangsta City до USD становила $ -0.009599827514076339.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00023003+12.03%
30 днів$ -0.0007918707-36.95%
60 днів$ -0.0012417378-57.95%
90 днів$ -0.009599827514076339-81.75%

Що таке Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Grand Gangsta City ($GGC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Grand Gangsta City (USD)

Скільки коштуватиме Grand Gangsta City ($GGC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Grand Gangsta City ($GGC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Grand Gangsta City.

Перегляньте прогноз ціни Grand Gangsta City вже зараз!

$GGC до місцевих валют

Токеноміка Grand Gangsta City ($GGC)

Розуміння токеноміки Grand Gangsta City ($GGC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $GGC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Grand Gangsta City ($GGC)

Скільки сьогодні коштує Grand Gangsta City ($GGC)?
Актуальна ціна $GGC у USD становить 0.00214258 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна $GGC до USD?
Поточна ціна $GGC до USD — $ 0.00214258. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Grand Gangsta City?
Ринкова капіталізація $GGC — $ 1.97M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція $GGC?
Циркуляційна пропозиція $GGC — 918.25M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) $GGC?
$GGC досяг історичної максимальної ціни у 0.01587433 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) $GGC?
Історична мінімальна ціна $GGC становила 0.00179572 USD.
Який обсяг торгівлі $GGC?
Актуальний обсяг торгівлі $GGC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна $GGC цього року?
$GGC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни $GGC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Grand Gangsta City ($GGC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.