Інформація щодо ціни Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00191118 $ 0.00191118 $ 0.00191118 Мін. за 24 год $ 0.0021637 $ 0.0021637 $ 0.0021637 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00191118$ 0.00191118 $ 0.00191118 Макс. за 24 год $ 0.0021637$ 0.0021637 $ 0.0021637 Рекордний максимум $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Найнижча ціна $ 0.00179572$ 0.00179572 $ 0.00179572 Зміна ціни (за 1 год) -0.09% Зміна ціни (1 дн.) +12.03% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.41% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.41%

Актуальна ціна Grand Gangsta City ($GGC) становить $0.00214258. За останні 24 години $GGC торгувався між мінімумом у $ 0.00191118 і максимумом у $ 0.0021637, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $GGC становить $ 0.01587433, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00179572.

Що стосується короткострокових результатів, то $GGC змінився на -0.09% за останню годину, +12.03% за 24 години та на +4.41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grand Gangsta City ($GGC)

Ринкова капіталізація $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Циркуляційне постачання 918.25M 918.25M 918.25M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Grand Gangsta City — $ 1.97M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $GGC — 918.25M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.14M.