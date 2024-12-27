Ціна Granary (GRAIN)
Поточна ціна Granary (GRAIN) сьогодні становить 0.00340561 USD з ринковою капіталізацією $ 817.16K USD. Ціна GRAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Granary:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.00 USD
- зміна ціни Granary протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 240.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Granary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Granary до USD становила $ -0.0009448469.
За останні 60 днів зміна ціни Granary до USD становила $ -0.0015033285.
За останні 90 днів зміна ціни Granary до USD становила $ -0.001565250136417444.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ -0.0009448469
|-27.74%
|60 днів
|$ -0.0015033285
|-44.14%
|90 днів
|$ -0.001565250136417444
|-31.48%
Останній аналіз цін Granary: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
+0.14%
+2.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol.
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