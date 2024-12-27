Сьогоднішня ціна Granary (GRAIN)

Поточна ціна Granary (GRAIN) сьогодні становить 0.00340561 USD з ринковою капіталізацією $ 817.16K USD. Ціна GRAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Granary:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.00 USD

- зміна ціни Granary протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 240.59M USD

Отримуйте оновлення цін GRAIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GRAIN.