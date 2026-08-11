Сьогоднішня ціна Gramming

Поточна ціна Gramming (GRAMMING) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRAMMING до USD становить $ 0 за GRAMMING.

Gramming наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 153 136, з циркуляційною пропозицією у 1,00B GRAMMING. Протягом останніх 24 годин GRAMMING торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GRAMMING змінився на +2,01% за останню годину та на -12,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,66K.

Ринкова інформація щодо Gramming (GRAMMING)

Ринкова капіталізація $ 153,14K$ 153,14K $ 153,14K Обсяг (за 24 год) $ 3,66K$ 3,66K $ 3,66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153,14K$ 153,14K $ 153,14K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gramming — $ 153,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,66K. Циркуляційна пропозиція GRAMMING — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,14K.