Сьогоднішня ціна Gram Platinum (GRAMP)

Поточна ціна Gram Platinum (GRAMP) сьогодні становить 34.54 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gram Platinum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD

- зміна ціни Gram Platinum протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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