Сьогоднішня ціна Gram Morning

Поточна ціна Gram Morning (GM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GM до USD становить $ 0 за GM.

Gram Morning наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 670, з циркуляційною пропозицією у 1,00B GM. Протягом останніх 24 годин GM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GM змінився на +0,33% за останню годину та на -7,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gram Morning (GM)

Ринкова капіталізація $ 20,67K$ 20,67K $ 20,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,67K$ 20,67K $ 20,67K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gram Morning — $ 20,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GM — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,67K.