Сьогоднішня ціна Gram Gold (GRAMG)

Поточна ціна Gram Gold (GRAMG) сьогодні становить 88.81 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAMG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gram Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.20K USD

- зміна ціни Gram Gold протягом дня — +0.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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