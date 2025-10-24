Інформація щодо ціни grail (SN81) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 Мін. за 24 год $ 3,52 $ 3,52 $ 3,52 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3,3$ 3,3 $ 3,3 Макс. за 24 год $ 3,52$ 3,52 $ 3,52 Рекордний максимум $ 7,51$ 7,51 $ 7,51 Найнижча ціна $ 1,92$ 1,92 $ 1,92 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) +2,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,13%

Актуальна ціна grail (SN81) становить $3,5. За останні 24 години SN81 торгувався між мінімумом у $ 3,3 і максимумом у $ 3,52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN81 становить $ 7,51, тоді як його історичний мінімум — $ 1,92.

Що стосується короткострокових результатів, то SN81 змінився на +0,21% за останню годину, +2,40% за 24 години та на +3,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо grail (SN81)

Ринкова капіталізація $ 7,91M$ 7,91M $ 7,91M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,91M$ 7,91M $ 7,91M Циркуляційне постачання 2,26M 2,26M 2,26M Загальна пропозиція 2 258 885,190437696 2 258 885,190437696 2 258 885,190437696

Поточна ринкова капіталізація grail — $ 7,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN81 — 2,26M, зі загальною пропозицією 2258885.190437696. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,91M.