Актуальна ціна grail сьогодні становить 3,5 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN81 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Докладніше про SN81

Інформація про ціну SN81

Офіційний вебсайт SN81

Токеноміка SN81

Прогноз ціни SN81

Ціна grail (SN81)

Актуальна ціна 1 SN81 до USD:

$3,5
+2,30%1D
USD
Графік ціни grail (SN81) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни grail (SN81) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 3,3
Мін. за 24 год
$ 3,52
Макс. за 24 год

$ 3,3
$ 3,52
$ 7,51
$ 1,92
+0,21%

+2,40%

+3,13%

+3,13%

Актуальна ціна grail (SN81) становить $3,5. За останні 24 години SN81 торгувався між мінімумом у $ 3,3 і максимумом у $ 3,52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN81 становить $ 7,51, тоді як його історичний мінімум — $ 1,92.

Що стосується короткострокових результатів, то SN81 змінився на +0,21% за останню годину, +2,40% за 24 години та на +3,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо grail (SN81)

$ 7,91M
--
$ 7,91M
2,26M
2 258 885,190437696
Поточна ринкова капіталізація grail — $ 7,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN81 — 2,26M, зі загальною пропозицією 2258885.190437696. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,91M.

Історія ціни grail (SN81) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни grail до USD становила $ +0,081894.
За останні 30 днів зміна ціни grail до USD становила $ -0,0211732500.
За останні 60 днів зміна ціни grail до USD становила $ -0,7722561000.
За останні 90 днів зміна ціни grail до USD становила $ -0,0188525831703217.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,081894+2,40%
30 днів$ -0,0211732500-0,60%
60 днів$ -0,7722561000-22,06%
90 днів$ -0,0188525831703217-0,53%

Що таке grail (SN81)

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

Ресурс grail (SN81)

Прогноз ціни grail (USD)

Скільки коштуватиме grail (SN81) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів grail (SN81) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо grail.

Перегляньте прогноз ціни grail вже зараз!

SN81 до місцевих валют

Токеноміка grail (SN81)

Розуміння токеноміки grail (SN81) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN81 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про grail (SN81)

Скільки сьогодні коштує grail (SN81)?
Актуальна ціна SN81 у USD становить 3,5 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SN81 до USD?
Поточна ціна SN81 до USD — $ 3,5. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація grail?
Ринкова капіталізація SN81 — $ 7,91M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SN81?
Циркуляційна пропозиція SN81 — 2,26M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SN81?
SN81 досяг історичної максимальної ціни у 7,51 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SN81?
Історична мінімальна ціна SN81 становила 1,92 USD.
Який обсяг торгівлі SN81?
Актуальний обсяг торгівлі SN81 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SN81 цього року?
SN81 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SN81 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для grail (SN81)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.