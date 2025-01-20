Ціна Graffiti (GRAF)
Поточна ціна Graffiti (GRAF) сьогодні становить 0.00248726 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Graffiti:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.26 USD
- зміна ціни Graffiti протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Graffiti до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Graffiti до USD становила $ -0.0018798589.
За останні 60 днів зміна ціни Graffiti до USD становила $ -0.0021979951.
За останні 90 днів зміна ціни Graffiti до USD становила $ -0.050945056448235255.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.10%
|30 днів
|$ -0.0018798589
|-75.57%
|60 днів
|$ -0.0021979951
|-88.37%
|90 днів
|$ -0.050945056448235255
|-95.34%
Останній аналіз цін Graffiti: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.10%
-16.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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