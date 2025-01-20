Сьогоднішня ціна Graffiti (GRAF)

Поточна ціна Graffiti (GRAF) сьогодні становить 0.00248726 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Graffiti:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.26 USD

- зміна ціни Graffiti протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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