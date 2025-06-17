Сьогоднішня ціна Gradients (SN56)

Поточна ціна Gradients (SN56) сьогодні становить 28,94 USD з ринковою капіталізацією $ 36,54M USD. Ціна SN56 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gradients:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gradients протягом дня — -1,32%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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