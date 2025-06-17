Ціна Gradients (SN56)
Поточна ціна Gradients (SN56) сьогодні становить 28,94 USD з ринковою капіталізацією $ 36,54M USD. Ціна SN56 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gradients:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gradients протягом дня — -1,32%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gradients до USD становила $ -0,38900973670029.
За останні 30 днів зміна ціни Gradients до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gradients до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gradients до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,38900973670029
|-1,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gradients: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,25%
-1,32%
-22,79%
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