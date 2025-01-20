Ціна Gracy (GRACY)
Поточна ціна Gracy (GRACY) сьогодні становить 0.03217828 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRACY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gracy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 853.80K USD
- зміна ціни Gracy протягом дня — +1.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gracy до USD становила $ +0.00036382.
За останні 30 днів зміна ціни Gracy до USD становила $ -0.0022134505.
За останні 60 днів зміна ціни Gracy до USD становила $ -0.0019328752.
За останні 90 днів зміна ціни Gracy до USD становила $ -0.00147645282415389.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036382
|+1.14%
|30 днів
|$ -0.0022134505
|-6.87%
|60 днів
|$ -0.0019328752
|-6.00%
|90 днів
|$ -0.00147645282415389
|-4.38%
Останній аналіз цін Gracy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.20%
+1.14%
+0.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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