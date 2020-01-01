Токеноміка GRABWAY (GRAB) Дізнайтеся ключову інформацію про GRABWAY (GRAB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GRABWAY (GRAB) GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Офіційний вебсайт: https://grabway.site/ Купити GRAB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GRABWAY (GRAB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GRABWAY (GRAB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,45M $ 2,45M $ 2,45M Загальна пропозиція: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M Циркуляційна пропозиція: $ 33,28M $ 33,28M $ 33,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M Історичний максимум: $ 0,18613 $ 0,18613 $ 0,18613 Історичний мінімум: $ 0,03602286 $ 0,03602286 $ 0,03602286 Поточна ціна: $ 0,073851 $ 0,073851 $ 0,073851 Дізнайтеся більше про ціну GRABWAY (GRAB)

Токеноміка GRABWAY (GRAB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GRABWAY (GRAB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRAB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRAB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRAB, досліджуйте ціну токена GRAB в реальному часі!

Прогноз ціни GRAB Хочете знати, куди рухається GRAB? Наша сторінка прогнозу ціни GRAB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена GRAB зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!