Сьогоднішня ціна GRABWAY (GRAB)

Поточна ціна GRABWAY (GRAB) сьогодні становить 0.062913 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна GRAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GRABWAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 436.88K USD

- зміна ціни GRABWAY протягом дня — -1.74%

- циркуляційна пропозиція – 32.41M USD

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