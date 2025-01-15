Ціна GRABWAY (GRAB)
Поточна ціна GRABWAY (GRAB) сьогодні становить 0.062913 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна GRAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GRABWAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 436.88K USD
- зміна ціни GRABWAY протягом дня — -1.74%
- циркуляційна пропозиція – 32.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GRABWAY до USD становила $ -0.00111602483370651.
За останні 30 днів зміна ціни GRABWAY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GRABWAY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GRABWAY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00111602483370651
|-1.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GRABWAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-1.74%
-35.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.
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