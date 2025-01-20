Ціна GrabPenny (GPX)
Поточна ціна GrabPenny (GPX) сьогодні становить 0.00287262 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GrabPenny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.11 USD
- зміна ціни GrabPenny протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GrabPenny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GrabPenny до USD становила $ -0.0004213208.
За останні 60 днів зміна ціни GrabPenny до USD становила $ -0.0001533289.
За останні 90 днів зміна ціни GrabPenny до USD становила $ +0.0000733935461739263.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004213208
|-14.66%
|60 днів
|$ -0.0001533289
|-5.33%
|90 днів
|$ +0.0000733935461739263
|+2.62%
Останній аналіз цін GrabPenny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The GP token stands central to the innovative GrabPenny ecosystem, designed to redefine the landscape of digital rewards and user engagement. Through strategic partnerships and the seamless integration of blockchain technology, the token demonstrates its utility by facilitating a unique and rewarding experience for completing digital tasks. Its role is pivotal in connecting users with a diverse range of activities, from social media engagement to app testing, each contributing to the vibrant economy of the platform.
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