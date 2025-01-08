Сьогоднішня ціна GPULABS (GPUL)

Поточна ціна GPULABS (GPUL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.64K USD. Ціна GPUL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GPULABS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.32 USD

- зміна ціни GPULABS протягом дня — -6.29%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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