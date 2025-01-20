Ціна GPUBot (GPUBOT)
Поточна ціна GPUBot (GPUBOT) сьогодні становить 0.065774 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GPUBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GPUBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 473.63 USD
- зміна ціни GPUBot протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GPUBot до USD становила $ -0.00029319680401379.
За останні 30 днів зміна ціни GPUBot до USD становила $ -0.0171738939.
За останні 60 днів зміна ціни GPUBot до USD становила $ -0.0154576661.
За останні 90 днів зміна ціни GPUBot до USD становила $ -0.03311762334189237.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00029319680401379
|-0.44%
|30 днів
|$ -0.0171738939
|-26.11%
|60 днів
|$ -0.0154576661
|-23.50%
|90 днів
|$ -0.03311762334189237
|-33.48%
Останній аналіз цін GPUBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.44%
-2.89%
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