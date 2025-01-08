Сьогоднішня ціна GPU Inu (GPUINU)

Поточна ціна GPU Inu (GPUINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.91K USD. Ціна GPUINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GPU Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.44 USD

- зміна ціни GPU Inu протягом дня — -8.01%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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