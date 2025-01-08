Сьогоднішня ціна GPU ai Rich (RICH)

Поточна ціна GPU ai Rich (RICH) сьогодні становить 0.00867661 USD з ринковою капіталізацією $ 8.40M USD. Ціна RICH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GPU ai Rich:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.67M USD

- зміна ціни GPU ai Rich протягом дня — +43.87%

- циркуляційна пропозиція – 969.08M USD

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