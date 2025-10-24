Актуальна ціна GPU AI сьогодні становить 0,00082166 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GPUAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GPUAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GPU AI сьогодні становить 0,00082166 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GPUAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GPUAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про GPUAI

Інформація про ціну GPUAI

Офіційний вебсайт GPUAI

Токеноміка GPUAI

Прогноз ціни GPUAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип GPU AI

Ціна GPU AI (GPUAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GPUAI до USD:

$0,00082166
$0,00082166$0,00082166
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GPU AI (GPUAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GPU AI (GPUAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0127499
$ 0,0127499$ 0,0127499

$ 0,00069074
$ 0,00069074$ 0,00069074

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна GPU AI (GPUAI) становить $0,00082166. За останні 24 години GPUAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GPUAI становить $ 0,0127499, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00069074.

Що стосується короткострокових результатів, то GPUAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GPU AI (GPUAI)

$ 821,66K
$ 821,66K$ 821,66K

--
----

$ 821,66K
$ 821,66K$ 821,66K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GPU AI — $ 821,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GPUAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 821,66K.

Історія ціни GPU AI (GPUAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GPU AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GPU AI до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни GPU AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GPU AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке GPU AI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized compute network that connects idle GPUs worldwide to serve AI teams and developers. It provides on-demand access to distributed GPU clusters, enabling scalable deep learning model training, edge inference, and generative AI. By tokenizing compute resources, GPUAI creates a marketplace where users can pay for compute on a per-task basis while contributors earn rewards by sharing idle GPU power.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс GPU AI (GPUAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни GPU AI (USD)

Скільки коштуватиме GPU AI (GPUAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GPU AI (GPUAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GPU AI.

Перегляньте прогноз ціни GPU AI вже зараз!

GPUAI до місцевих валют

Токеноміка GPU AI (GPUAI)

Розуміння токеноміки GPU AI (GPUAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GPUAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GPU AI (GPUAI)

Скільки сьогодні коштує GPU AI (GPUAI)?
Актуальна ціна GPUAI у USD становить 0,00082166 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GPUAI до USD?
Поточна ціна GPUAI до USD — $ 0,00082166. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GPU AI?
Ринкова капіталізація GPUAI — $ 821,66K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GPUAI?
Циркуляційна пропозиція GPUAI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GPUAI?
GPUAI досяг історичної максимальної ціни у 0,0127499 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GPUAI?
Історична мінімальна ціна GPUAI становила 0,00069074 USD.
Який обсяг торгівлі GPUAI?
Актуальний обсяг торгівлі GPUAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GPUAI цього року?
GPUAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GPUAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:10:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GPU AI (GPUAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.