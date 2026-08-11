Сьогоднішня ціна GOXY

Поточна ціна GOXY (GOXY) сьогодні становить $ 165,983, зі зміною 1.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOXY до USD становить $ 165,983 за GOXY.

GOXY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 165,982, з циркуляційною пропозицією у 1.00 GOXY. Протягом останніх 24 годин GOXY торгувався між $ 163,597 (мінімум) та $ 166,164 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 166,164, тоді як історичний мінімум — $ 157,269.

У короткостроковій динаміці GOXY змінився на +0.05% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.20K.

Ринкова інформація щодо GOXY (GOXY)

Ринкова капіталізація $ 165.98K$ 165.98K $ 165.98K Обсяг (за 24 год) $ 3.20K$ 3.20K $ 3.20K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 165.98K$ 165.98K $ 165.98K Циркуляційне постачання 1.00 1.00 1.00 Загальна пропозиція 1.0 1.0 1.0

Поточна ринкова капіталізація GOXY — $ 165.98K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.20K. Циркуляційна пропозиція GOXY — 1.00, зі загальною пропозицією 1.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 165.98K.