Сьогоднішня ціна GoWithMi (GMAT)

Поточна ціна GoWithMi (GMAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.40K USD. Ціна GMAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoWithMi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.84 USD

- зміна ціни GoWithMi протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 2.51B USD

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