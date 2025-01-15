Ціна GoWithMi (GMAT)
Поточна ціна GoWithMi (GMAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.40K USD. Ціна GMAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoWithMi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.84 USD
- зміна ціни GoWithMi протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 2.51B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoWithMi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoWithMi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoWithMi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoWithMi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|-18.97%
|60 днів
|$ 0
|-33.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoWithMi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.01%
-1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoWithMi is building the world’s first complete decentralized location-based services (DLBS) infrastructure. It aims to provide a complete trusted geospatial value exchange service for large-scale commerce from data, computing, personal terminal to commercial ecological, and making value flows multidimensional, safer and smarter. GoWithMi's geospatial consensus ecological network consists of geospatial consensus data production, spatial computing power network, self-organizing geospatial asset node, and business application sharing support platform.
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