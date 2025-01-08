Ціна GovWorld (GOV)
Поточна ціна GovWorld (GOV) сьогодні становить 0.00169518 USD з ринковою капіталізацією $ 78.33K USD. Ціна GOV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GovWorld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.92 USD
- зміна ціни GovWorld протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 46.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GovWorld до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GovWorld до USD становила $ -0.0001499610.
За останні 60 днів зміна ціни GovWorld до USD становила $ -0.0008314930.
За останні 90 днів зміна ціни GovWorld до USD становила $ -0.002272785258854667.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0001499610
|-8.84%
|60 днів
|$ -0.0008314930
|-49.05%
|90 днів
|$ -0.002272785258854667
|-57.27%
Останній аналіз цін GovWorld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.20%
+2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.
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