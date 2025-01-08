Сьогоднішня ціна GovWorld (GOV)

Поточна ціна GovWorld (GOV) сьогодні становить 0.00169518 USD з ринковою капіталізацією $ 78.33K USD. Ціна GOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GovWorld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.92 USD

- зміна ціни GovWorld протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 46.21M USD

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