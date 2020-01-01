Токеноміка Governor DAO (GDAO) Дізнайтеся ключову інформацію про Governor DAO (GDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Governor DAO (GDAO) Governor is a DAO that seeks to offer Governance-as-a-Service to new DAOs in order to ensure active and fair governance on day zero. GDAO is the governance token that grants voting rights and represents ownership of the project treasury Офіційний вебсайт: https://governordao.org/ Купити GDAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Governor DAO (GDAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Governor DAO (GDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,03K $ 25,03K $ 25,03K Загальна пропозиція: $ 3,00M $ 3,00M $ 3,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,34K $ 25,34K $ 25,34K Історичний максимум: $ 6,02 $ 6,02 $ 6,02 Історичний мінімум: $ 0,00639703 $ 0,00639703 $ 0,00639703 Поточна ціна: $ 0,0084476 $ 0,0084476 $ 0,0084476 Дізнайтеся більше про ціну Governor DAO (GDAO)

Токеноміка Governor DAO (GDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Governor DAO (GDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GDAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GDAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GDAO, досліджуйте ціну токена GDAO в реальному часі!

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