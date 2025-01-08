Сьогоднішня ціна Governor DAO (GDAO)

Поточна ціна Governor DAO (GDAO) сьогодні становить 0.02731552 USD з ринковою капіталізацією $ 80.92K USD. Ціна GDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Governor DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 292.77 USD

- зміна ціни Governor DAO протягом дня — -4.68%

- циркуляційна пропозиція – 2.96M USD

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