Ціна Governor DAO (GDAO)
Поточна ціна Governor DAO (GDAO) сьогодні становить 0.02731552 USD з ринковою капіталізацією $ 80.92K USD. Ціна GDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Governor DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 292.77 USD
- зміна ціни Governor DAO протягом дня — -4.68%
- циркуляційна пропозиція – 2.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Governor DAO до USD становила $ -0.00134307879991486.
За останні 30 днів зміна ціни Governor DAO до USD становила $ -0.0080007977.
За останні 60 днів зміна ціни Governor DAO до USD становила $ -0.0014093551.
За останні 90 днів зміна ціни Governor DAO до USD становила $ +0.002182518772057382.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00134307879991486
|-4.68%
|30 днів
|$ -0.0080007977
|-29.29%
|60 днів
|$ -0.0014093551
|-5.15%
|90 днів
|$ +0.002182518772057382
|+8.68%
Останній аналіз цін Governor DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.68%
+0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governor is a DAO that seeks to offer Governance-as-a-Service to new DAOs in order to ensure active and fair governance on day zero. GDAO is the governance token that grants voting rights and represents ownership of the project treasury
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