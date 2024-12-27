Сьогоднішня ціна governance ZIL (GZIL)

Поточна ціна governance ZIL (GZIL) сьогодні становить 6.43 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна GZIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності governance ZIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD

- зміна ціни governance ZIL протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 559.97K USD

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