Ціна governance ZIL (GZIL)
Поточна ціна governance ZIL (GZIL) сьогодні становить 6.43 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна GZIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності governance ZIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD
- зміна ціни governance ZIL протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 559.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни governance ZIL до USD становила $ +0.09259.
За останні 30 днів зміна ціни governance ZIL до USD становила $ +0.1909484950.
За останні 60 днів зміна ціни governance ZIL до USD становила $ +4.0710631940.
За останні 90 днів зміна ціни governance ZIL до USD становила $ +3.168467063250047.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.09259
|+1.46%
|30 днів
|$ +0.1909484950
|+2.97%
|60 днів
|$ +4.0710631940
|+63.31%
|90 днів
|$ +3.168467063250047
|+97.15%
Останній аналіз цін governance ZIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+1.46%
+17.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gZIL is essentially a governance token, which empowers long-term token holders and frequent engagers to become a decision-maker in the Zilliqa ecosystem. This can be compared to a DAO- like structure where gZIL holders can vote and make decisions on community and partner projects powered by $ZIL.
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