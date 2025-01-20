Ціна Governance VEC (GVEC)
Поточна ціна Governance VEC (GVEC) сьогодні становить 6.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GVEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Governance VEC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.18 USD
- зміна ціни Governance VEC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Governance VEC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Governance VEC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Governance VEC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Governance VEC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Governance VEC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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