Сьогоднішня ціна Governance VEC (GVEC)

Поточна ціна Governance VEC (GVEC) сьогодні становить 6.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GVEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Governance VEC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.18 USD

- зміна ціни Governance VEC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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