Ціна Governance OHM (GOHM)
Поточна ціна Governance OHM (GOHM) сьогодні становить 5,910.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOHM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Governance OHM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.25K USD
- зміна ціни Governance OHM протягом дня — -2.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Governance OHM до USD становила $ -168.04213425867.
За останні 30 днів зміна ціни Governance OHM до USD становила $ +1,177.1751920400.
За останні 60 днів зміна ціни Governance OHM до USD становила $ +515.6088267600.
За останні 90 днів зміна ціни Governance OHM до USD становила $ +1,638.698977142952.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -168.04213425867
|-2.76%
|30 днів
|$ +1,177.1751920400
|+19.92%
|60 днів
|$ +515.6088267600
|+8.72%
|90 днів
|$ +1,638.698977142952
|+38.36%
Останній аналіз цін Governance OHM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-2.76%
+0.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gOHM is the governance token for Olympus.
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