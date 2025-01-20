Сьогоднішня ціна Governance OHM (GOHM)

Поточна ціна Governance OHM (GOHM) сьогодні становить 5,910.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOHM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Governance OHM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.25K USD

- зміна ціни Governance OHM протягом дня — -2.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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