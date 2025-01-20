Ціна Governance Algo (GALGO)
Поточна ціна Governance Algo (GALGO) сьогодні становить 0.401133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Governance Algo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.16K USD
- зміна ціни Governance Algo протягом дня — -6.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Governance Algo до USD становила $ -0.0272887516233483.
За останні 30 днів зміна ціни Governance Algo до USD становила $ +0.0590524335.
За останні 60 днів зміна ціни Governance Algo до USD становила $ +0.3571001091.
За останні 90 днів зміна ціни Governance Algo до USD становила $ +0.27804761807292866.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0272887516233483
|-6.36%
|30 днів
|$ +0.0590524335
|+14.72%
|60 днів
|$ +0.3571001091
|+89.02%
|90 днів
|$ +0.27804761807292866
|+225.90%
Останній аналіз цін Governance Algo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-6.36%
+13.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.
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