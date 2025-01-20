Сьогоднішня ціна Governance Algo (GALGO)

Поточна ціна Governance Algo (GALGO) сьогодні становить 0.401133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Governance Algo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.16K USD

- зміна ціни Governance Algo протягом дня — -6.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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