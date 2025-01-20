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Ціна Governance Algo (GALGO)

USD

Графік ціни Governance Algo (GALGO) в реальному часі

$0.401133
$0.401133$0.401133
-6.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Governance Algo (GALGO)

Поточна ціна Governance Algo (GALGO) сьогодні становить 0.401133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Governance Algo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.16K USD
- зміна ціни Governance Algo протягом дня — -6.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Governance Algo (GALGO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Governance Algo до USD становила $ -0.0272887516233483.
За останні 30 днів зміна ціни Governance Algo до USD становила $ +0.0590524335.
За останні 60 днів зміна ціни Governance Algo до USD становила $ +0.3571001091.
За останні 90 днів зміна ціни Governance Algo до USD становила $ +0.27804761807292866.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0272887516233483-6.36%
30 днів$ +0.0590524335+14.72%
60 днів$ +0.3571001091+89.02%
90 днів$ +0.27804761807292866+225.90%

Аналіз цін Governance Algo (GALGO)

Останній аналіз цін Governance Algo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.381896
$ 0.381896$ 0.381896

$ 0.441017
$ 0.441017$ 0.441017

$ 0.607783
$ 0.607783$ 0.607783

+0.29%

-6.36%

+13.84%

Ринкова інформація Governance Algo (GALGO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.16K
$ 19.16K$ 19.16K

0.00
0.00 0.00

Що таке Governance Algo ( GALGO)

gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.

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Ресурс Governance Algo (GALGO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

GALGO до місцевих валют

1 GALGO до AUD
A$0.6418128
1 GALGO до GBP
0.32491773
1 GALGO до EUR
0.38909901
1 GALGO до USD
$0.401133
1 GALGO до MYR
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1 GALGO до TRY
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1 GALGO до JPY
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1 GALGO до BRL
R$2.43487731
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