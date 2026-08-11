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Поточна ціна GOUT Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GOUT COIN становить 26 376 USD. Відстежуйте оновлення цін GOUT COIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GOUT Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GOUT COIN становить 26 376 USD. Відстежуйте оновлення цін GOUT COIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GOUT COIN

Інформація про ціну GOUT COIN

Що таке GOUT COIN

Офіційний вебсайт GOUT COIN

Токеноміка GOUT COIN

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Ціна GOUT Coin (GOUT COIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GOUT COIN до USD:

$0,000000125601
$0,000000125601$0,000000125601
+1,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GOUT Coin (GOUT COIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:00:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GOUT Coin

Поточна ціна GOUT Coin (GOUT COIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOUT COIN до USD становить $ 0 за GOUT COIN.

GOUT Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 376, з циркуляційною пропозицією у 210,00B GOUT COIN. Протягом останніх 24 годин GOUT COIN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOUT COIN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GOUT Coin (GOUT COIN)

$ 26,38K
$ 26,38K$ 26,38K

--
----

$ 26,38K
$ 26,38K$ 26,38K

210,00B
210,00B 210,00B

210 000 000 000,0
210 000 000 000,0 210 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GOUT Coin — $ 26,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOUT COIN — 210,00B, зі загальною пропозицією 210000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,38K.

Історія ціни GOUT Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
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Мін. за 24 год
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$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

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0,00%

0,00%

Історія ціни GOUT Coin (GOUT COIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOUT Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GOUT Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOUT Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOUT Coin до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+4,96%
60 днів$ 0+13,93%
90 днів----

Прогноз ціни GOUT Coin

Прогноз ціни GOUT Coin (GOUT COIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GOUT COIN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GOUT Coin (GOUT COIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GOUT Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GOUT Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GOUT COIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GOUT Coin.

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Ресурс GOUT Coin (GOUT COIN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeX Layer Ecosystem

Про GOUT Coin

Яка сьогодні ціна GOUT Coin (GOUT COIN)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні --%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів GOUT COIN знаходиться в обігу?

Обігова кількість GOUT COIN становить 210000000000.0, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають GOUT Coin?

Орієнтовно існує -- унікальних власників GOUT COIN у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація GOUT Coin?

Ринкова капіталізація становить ₴1162777.73102561280000, що розміщує GOUT Coin на #8221 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують GOUT COIN сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух GOUT Coin?

Недавній рух ціни на рівні --% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Meme,X Layer Ecosystem та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про GOUT Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:00:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GOUT Coin (GOUT COIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

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$0,16513$0,16513

-18,21%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

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$0,70931
$0,70931$0,70931

+60,73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47538
$0,47538$0,47538

+24,49%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,4933
$2,4933$2,4933

+38,43%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4197
$1,4197$1,4197

+23,39%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0,20878
$0,20878$0,20878

+17,50%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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