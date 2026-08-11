Сьогоднішня ціна GOUT Coin

Поточна ціна GOUT Coin (GOUT COIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOUT COIN до USD становить $ 0 за GOUT COIN.

GOUT Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 376, з циркуляційною пропозицією у 210,00B GOUT COIN. Протягом останніх 24 годин GOUT COIN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOUT COIN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GOUT Coin (GOUT COIN)

Ринкова капіталізація $ 26,38K$ 26,38K $ 26,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,38K$ 26,38K $ 26,38K Циркуляційне постачання 210,00B 210,00B 210,00B Загальна пропозиція 210 000 000 000,0 210 000 000 000,0 210 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GOUT Coin — $ 26,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOUT COIN — 210,00B, зі загальною пропозицією 210000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,38K.