Токеноміка Gourmet Galaxy (GUM) Дізнайтеся ключову інформацію про Gourmet Galaxy (GUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gourmet Galaxy (GUM) 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Офіційний вебсайт: https://gourmetgalaxy.io Купити GUM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gourmet Galaxy (GUM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gourmet Galaxy (GUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,43K $ 25,43K $ 25,43K Загальна пропозиція: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Циркуляційна пропозиція: $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 153,11K $ 153,11K $ 153,11K Історичний максимум: $ 3,82 $ 3,82 $ 3,82 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00765556 $ 0,00765556 $ 0,00765556 Дізнайтеся більше про ціну Gourmet Galaxy (GUM)

Токеноміка Gourmet Galaxy (GUM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gourmet Galaxy (GUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GUM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GUM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GUM, досліджуйте ціну токена GUM в реальному часі!

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