Сьогоднішня ціна Gourmet Galaxy (GUM)

Поточна ціна Gourmet Galaxy (GUM) сьогодні становить 0.00845819 USD з ринковою капіталізацією $ 28.10K USD. Ціна GUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gourmet Galaxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.88 USD

- зміна ціни Gourmet Galaxy протягом дня — -7.44%

- циркуляційна пропозиція – 3.32M USD

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