Ціна Gourmet Galaxy (GUM)
Поточна ціна Gourmet Galaxy (GUM) сьогодні становить 0.00845819 USD з ринковою капіталізацією $ 28.10K USD. Ціна GUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gourmet Galaxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.88 USD
- зміна ціни Gourmet Galaxy протягом дня — -7.44%
- циркуляційна пропозиція – 3.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gourmet Galaxy до USD становила $ -0.000680319131344127.
За останні 30 днів зміна ціни Gourmet Galaxy до USD становила $ -0.0012426899.
За останні 60 днів зміна ціни Gourmet Galaxy до USD становила $ +0.0027400890.
За останні 90 днів зміна ціни Gourmet Galaxy до USD становила $ -0.000272869475604156.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000680319131344127
|-7.44%
|30 днів
|$ -0.0012426899
|-14.69%
|60 днів
|$ +0.0027400890
|+32.40%
|90 днів
|$ -0.000272869475604156
|-3.12%
Останній аналіз цін Gourmet Galaxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-7.44%
+19.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
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