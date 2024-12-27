Ціна Gou (GOU)
Поточна ціна Gou (GOU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 869.90K USD. Ціна GOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gou:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.67 USD
- зміна ціни Gou протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін GOU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gou до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gou до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gou до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gou до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.96%
|30 днів
|$ 0
|-60.93%
|60 днів
|$ 0
|-90.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gou: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-3.96%
-10.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOU до AUD
A$--
|1 GOU до GBP
￡--
|1 GOU до EUR
€--
|1 GOU до USD
$--
|1 GOU до MYR
RM--
|1 GOU до TRY
₺--
|1 GOU до JPY
¥--
|1 GOU до RUB
₽--
|1 GOU до INR
₹--
|1 GOU до IDR
Rp--
|1 GOU до PHP
₱--
|1 GOU до EGP
￡E.--
|1 GOU до BRL
R$--
|1 GOU до CAD
C$--
|1 GOU до BDT
৳--
|1 GOU до NGN
₦--
|1 GOU до UAH
₴--
|1 GOU до VES
Bs--
|1 GOU до PKR
Rs--
|1 GOU до KZT
₸--
|1 GOU до THB
฿--
|1 GOU до TWD
NT$--
|1 GOU до CHF
Fr--
|1 GOU до HKD
HK$--
|1 GOU до MAD
.د.م--