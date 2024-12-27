Сьогоднішня ціна Gotti Token (GOTTI)

Поточна ціна Gotti Token (GOTTI) сьогодні становить 70.19 USD з ринковою капіталізацією $ 3.51M USD. Ціна GOTTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gotti Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.71K USD

- зміна ціни Gotti Token протягом дня — -2.60%

- циркуляційна пропозиція – 50.00K USD

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