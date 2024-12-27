Ціна Gotti Token (GOTTI)
Поточна ціна Gotti Token (GOTTI) сьогодні становить 70.19 USD з ринковою капіталізацією $ 3.51M USD. Ціна GOTTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gotti Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.71K USD
- зміна ціни Gotti Token протягом дня — -2.60%
- циркуляційна пропозиція – 50.00K USD
Отримуйте оновлення цін GOTTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOTTI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gotti Token до USD становила $ -1.87450758008556.
За останні 30 днів зміна ціни Gotti Token до USD становила $ -18.3561730280.
За останні 60 днів зміна ціни Gotti Token до USD становила $ -46.0556808870.
За останні 90 днів зміна ціни Gotti Token до USD становила $ -285.77724191015414.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.87450758008556
|-2.60%
|30 днів
|$ -18.3561730280
|-26.15%
|60 днів
|$ -46.0556808870
|-65.61%
|90 днів
|$ -285.77724191015414
|-80.28%
Останній аналіз цін Gotti Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
-2.60%
+2.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOTTI до AUD
A$113.0059
|1 GOTTI до GBP
￡55.4501
|1 GOTTI до EUR
€66.6805
|1 GOTTI до USD
$70.19
|1 GOTTI до MYR
RM313.7493
|1 GOTTI до TRY
₺2,471.3899
|1 GOTTI до JPY
¥11,072.4725
|1 GOTTI до RUB
₽7,510.33
|1 GOTTI до INR
₹6,003.3507
|1 GOTTI до IDR
Rp1,132,096.6157
|1 GOTTI до PHP
₱4,084.3561
|1 GOTTI до EGP
￡E.3,569.8634
|1 GOTTI до BRL
R$433.7742
|1 GOTTI до CAD
C$101.0736
|1 GOTTI до BDT
৳8,373.667
|1 GOTTI до NGN
₦108,652.7162
|1 GOTTI до UAH
₴2,938.1534
|1 GOTTI до VES
Bs3,579.69
|1 GOTTI до PKR
Rs19,507.9067
|1 GOTTI до KZT
₸36,311.3927
|1 GOTTI до THB
฿2,383.6524
|1 GOTTI до TWD
NT$2,305.0396
|1 GOTTI до CHF
Fr63.171
|1 GOTTI до HKD
HK$544.6744
|1 GOTTI до MAD
.د.م706.1114