Яка зараз ціна Gotta Go Fast?

Gotta Go Fast торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.83% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як FAST порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.83% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо FAST перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Gotta Go Fast виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,TON Ecosystem,TON Meme,topblast.lol Ecosystem?

У сегменті Meme,TON Ecosystem,TON Meme,topblast.lol Ecosystem FAST демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Gotta Go Fast?

Ринкова капіталізація ₴4991003.86868113920000 розташовує FAST на #5593 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують FAST?

Gotta Go Fast згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку FAST?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.